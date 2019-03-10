Balıkesirspor'dan kritik galibiyet

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada defasın arkasına sarkan Adanaspor oyuncusu Feczesin, Cüneyt'e rağmen yerden vurdu, kaleci Vukovic'in ayaklarına çarpan top kornere çıktı.



21'inci dakikada Balıkesirspor oyuncusu Muhammed'in yaklaşık 40 metreden şutu direğin üstünden auta gitti.



37'nci dakikada soldan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Doğa'nın ortasında iyi yükselen Otoo, kafa vuruşu ile topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Balıkesirspor Baltok rakibi karşısında 1-0 öne geçti.



Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-0 ev ekibin üstünlüğü ile sona erdi.



71'inci dakikada Adanaspor oyuncusu Feczesin'in ceza sahası içinden şutu az farkla auta çıktı.



78'inci dakikada orta sahadan hızla rakip ceza sahasına giren Balıkesirspor oyuncusu Furkan'ın pasında topa vuran Beleck'in şutu kaleci İrfan'ın yumruğu ile kornere çıktı.



Mücadele 1-0 sona erdi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xxx), Özgür Ertem (xxx), Ali Tuna (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx), Cüneyt (xx), Muhammed (xx), Foxi (xxx) (Dk. 72 Furkan xx), Sedat (xx), Okan (xx), Otoo (xxx), Beleck (xxx), Glumac (xx), Doğa (xx), Cumali (xx)

ADANASPOR: İrfan (xx), Veli (xx), Hakan (xx), Feczesin (xx), Onur (xx), Longo (xx), Bumba (xx) (Dk. 75 Eren xx), Furkan (xx) (Dk. 81 Kone), Doğanay (xx) (Dk. 64 Ahmet xx), Özkan (xx), Gökhan (xx)

GOLLER: Dk. 37 Foxi (Balıkesirspor Baltok)

SARI KARTLAR: Doğanay, Gökhan, Hakan (Adanaspor)