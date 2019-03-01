Türkiye liglerinde haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Bugün:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

Yarın:

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

SPOR TOTO 1. LİG

Bugün:

19.00 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor (Şanlıurfa GAP)

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)

3 Mart Pazar:

13.30 Altınordu-Hatayspor (Bornova)

13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği (Zafer)

4 Mart Pazartesi:

19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok (İzmir Atatürk)

TFF 2. LİG

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Kahramanmaraşspor-Menemen Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

14.00 Sivas Belediyespor-Tokatspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.30 Pendikspor-Tarsus İdmanyurdu (Pendik)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği (Karaelmas Kemal Köksal)

14.30 Etimesgut Belediyespor-Şanlıurfaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Fethiyespor-Tuzlaspor (Fethiye İlçe)

14.30 Kırklarelispor-Fatih Karagümrük (Kırklareli Atatürk)

14.30 BAK Spor-Konya Anadolu Selçukspor (Ankara OSTİM)

14.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bandırmaspor Baltok (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

Beyaz Grup

Bugün:

14.30 Eyüpspor-Hacettepe (Esenler)

Yarın:

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)

14.00 Gümüşhanespor-Manisaspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.30 Sancaktepe Belediyespor-UTAŞ Uşakspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.30 Kastamonuspor 1966-Niğde Anadolu (Gazi)

14.30 Ankara Demirspor-Sarıyer (TCDD Ankara Demirspor)

14.30 İnegölspor-Keçiörengücü (İnegöl İlçe)

14.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bayrampaşa (Bodrum İlçe)

TFF 3. LİG

1. Grup

Bugün:

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Artvin Hopaspor (Faruk Çelik)

Yarın:

14.30 Şile Yıldızspor-Yomraspor (Şile)

14.30 Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)

14.30 Ergene Velimeşespor-Erzin Belediyespor (Ergene Velimeşe)

14.30 Gebzespor-Körfezspor (Gebze Alaettin Kurt)

14.30 Silivrispor-Nazilli Belediyespor (Silivri)

14.30 Nevşehir Belediyespor-Kozan Belediyespor (Nevşehir Gazi)

3 Mart Pazar:

13.30 Hekimoğlu Trabzon-Batman Petrolspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

2. Grup

Bugün:

15.00 Ofspor-Sultanbeyli Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

Yarın:

14.00 Osmaniyespor-Elaziz Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)

14.30 Bergama Belediyespor-Yeni Orduspor (Bergama 14 Eylül)

14.30 Kırşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Kırşehir Ahi)

14.30 Altındağ Belediyespor-Karşıyaka (Ankara Aktepe)

14.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)

14.30 Kızılcabölükspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

14.30 Esenler Erokspor-Alibeyköyspor (Esenler)

3 Mart Pazar:

14.00 Pazarspor-Adıyaman 1954 (Pazar İlçe)

3. Grup

Yarın:

14.00 Fatsa Belediyespor-1461 Trabzon (Fatsa İlçe)

14.00 Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Çorumspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

14.00 Payasspor-Bayburt İl Özel İdare (Payas İlçe)

14.30 Serik Belediyespor-Diyarbekirspor (Serik İsmail Oğan)

14.30 Gölcükspor-Muğlaspor (Gölcük Şehir)

14.30 Turgutluspor-Ankara Adliyespor (Turgutlu 7 Eylül)

14.30 Bağcılarspor-Cizrespor (Bağcılar Mahmutbey)

14.30 Halide Edip Adıvarspor-Karacabey Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

14.30 Bucaspor-Kocaelispor (Yeni Buca)