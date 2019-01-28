Arguvan Belediyespor faklı galip geldi

Ligin ikinci yarısı olan 8. haftada kendi saha ve seyircisi önünde Malatya Gücü ile karşılaşan Arguvan Belediyespor rakibini 8-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



Arguvan Belediyespor'un gollerini Erman Marik (3), Bünyamin Kalaycı, İlkhom Muztafoev, Ahmet Özmen, Gökhan Eroğlu, Nurullah Demir kaydetti.

Arguvan Belediye spor taraftarları takımlarını yalnız bırakmazken, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Emniyet Müdürü Okan Gündüz'de maçı tribünden takip ettiler.



Ayrıca Ankara'dan maçı seyretmek için gelen Hasan Kaya, Ebru Alp, İlke Alp Lule'de destek amaçlı yaptırmış oldukları atkı ve bereyi Arguvanspor'a hediye ettiler.



Arguvan Belediye spor ligin 9. haftasında 3 Şubat Pazar günü Malatya Demirspor ile karşılaşacak.