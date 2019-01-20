Kdz. Ereğli Belediyespor Sakarya deplasmanından 1 puanla döndü

Karşılaşmaya Yusuf Şenlik, Zeki Gündoğdu, Ozan Aydın, Vijdan Aladağ, Erol Durbakan, Enis Gül, Gökay Yiğit, Gökhan Kaya, Volkan Uluğ, Muhammet Enes Demir ve Koray Kurt ilk on biri ile çıkan eflatun beyazlılar daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk 15 dakikanın ardından oyun üstünlüğünü ele alırken, eflatun beyazlıların 18.dakikada Gökay Yiğit ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı. İlk yarının en önemli gol pozisyonuna da 30.dakikada yine Kdz. Ereğli Belediyespor girerken, bu dakikada Muhammet Enes karşı karşıya pozisyonda ev sahibi ekip kalecisini geçemedi.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 2.yarısına Volkan, Oruj Balashlı değişikliği ile başlayan eflatun beyazlılarda 57. dakikada Muhammed Enes'in vuruşu direkten döndü.



Ev sahibi ekip 68.dakikada 1-0 öne geçerken, bu golden sonra rakip kaleye yüklenen Ereğli Belediyespor Oruj Balashlı'nın golü ile beraberliği yakaladı.

Maç karşılıklı gollerle 1-1 bitti. Eflatun beyazlılar 15.hafta maçında 27 Ocak Pazar günü Kaynaşlı Belediyespor'u konuk edecek.