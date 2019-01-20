Kdz. Ereğli Belediyespor Sakarya deplasmanından 1 puanla döndü
20 Ocak 2019, Pazar
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Kdz. Sakarya deplasmanından 1 puanla döndü

Kdz. Ereğli Belediyespor Sakarya deplasmanından 1 puanla döndü

BAL Ligi 10 Grupta ikinci yarının ilk maçında Sakarya deplasmanında lider Hendekspor’a konuk olan Kdz. , kale direkleri ve rakip kaleciyi bir türlü geçemediği ve 68.dakikada 1-0 geriye düştüğü maçta, beraberliği 89.dakikada ’nın golü ile yakalayarak deplasmandan 1 puanla döndü.

Karşılaşmaya Yusuf Şenlik, Zeki Gündoğdu, Ozan Aydın, Vijdan Aladağ, Erol Durbakan, Enis Gül, , , Volkan Uluğ, Demir ve Koray Kurt ilk on biri ile çıkan eflatun beyazlılar daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk 15 dakikanın ardından oyun üstünlüğünü ele alırken, eflatun beyazlıların 18.dakikada Gökay Yiğit ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı. İlk yarının en önemli gol pozisyonuna da 30.dakikada yine Kdz. girerken, bu dakikada Muhammet Enes karşı karşıya pozisyonda ev sahibi ekip kalecisini geçemedi.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 2.yarısına Volkan, değişikliği ile başlayan eflatun beyazlılarda 57. dakikada Muhammed Enes'in vuruşu direkten döndü.

Ev sahibi ekip 68.dakikada 1-0 öne geçerken, bu golden sonra rakip kaleye yüklenen Ereğli Belediyespor Oruj Balashlı'nın golü ile beraberliği yakaladı.
Maç karşılıklı gollerle 1-1 bitti. Eflatun beyazlılar 15.hafta maçında 27 Ocak Pazar günü Kaynaşlı Belediyespor'u konuk edecek.

  1. 20.1.2019 19:06
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