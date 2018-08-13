İşte Rıdvan Dilmen'in çarpıcı açıklamaları:



"Ülkemiz hepimizden önemli ya, futbolumuzdan falan"

"Şu anda Türkiye üzerinde büyük bir algı operasyonu yapılıyor. Hepimiz fedakarlık yapmak zorundayız buradan sonra. Bu ülkede kazanıyorsan bu ülkede harcayacaksın. İşadamlarına sesleniyorum. Haddim değil ama sesleniyorum. Bu ülke çok güçlü bir ülke o yüzden bizle uğraşıyorlar."

"Trump diye biri çıkacak, deli saçması şeyler söyleyecek ve ülkeyi ele geçirmeye çalışacak. Buna karşı tepki verilir. İşadamlarına sesleniyorum. Gerekirse istihbarat devreye girmeli ve ülke dışına çıkan para varsa geri getirilmeli."

"Bu bir savaş. Bu da bir savaş. Türkiye bir ekonomik savaş veriyor. Birden bire B ve C planlarını bankadaki hesaplara el konacak olarak algı yapılıyor. Herkese görev düşüyor. Herkes taşın altına elini koymalı"

"Yarım saat içinde bütün kulüpler 50-100 milyon daha borçlandılar.. Bulgaristan ve Romanya Ligi'ne doğru gidiyoruz..."

"Bu ülke ciddi bir darbe girişimi atlattı halkımız ve sayın başkan sayesinde. Bu da bir savaş, ekonomik bir savaş. Hepimize görev düşüyor."

"Herkese söylüyorum açıp Nazım Hikmet'in Vatanım şiirini okusunlar... Okusunlar..."



RIDVAN DİLMEN'İN BEŞİKTAŞ-AKHİSARSPOR MAÇI AÇIKLAMALARI: ACİL FORVET ŞART

NTV Yorumcusu Rıdvan Dilmen "Yüzde Yüz Futbol" programında Beşiktaş- Akhisarspor maçının sonunda açıklamalar yaptı.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:





"5-0 bitecek ilk yarı 2-0 bitti"

"Beşiktaş, Lask Linz karşısında bulamadığı pozisyon kadar ilk yarıda pozisyon buldu. 5-0 bitecek ilk yarı 2-0 bitti. Beşiktaş, Medel liderliğinde önde baskı kurdu. Ligin en iyi kanat organizasyonu yapan takımı Beşiktaş. Beşiktaş rakibini adeta sürklase etti. Gol geliyorum diyordu. İlk yarı 0-0 bitseydi, Akhisar'ın buradan puan alma olasılığı ancak gol atarsa olur diyecektim ama 2 gol oldu."





"Beşiktaş ilk yarı çok iyi futbol oynadı"

"Beşiktaş perşembe akşamı Avrupa Kupası karşılaşmasına çıktığı aynı 11 ile bugün de Akhisarspor karşısına çıktı. Beşiktaş ilk yarı çok iyi futbol oynadı. Havada çok sıcak. Bu havada dikkatli olmak lazım."

"Tek ön libero oynamak büyük avantajdır"

"Tek ön libero oynamak büyük avantajdır. Ligimizin en tehlikeli kanat takımı Beşiktaş. Atılan gollere baktığında kenarlara inildi. 2-0 neden tehlikelidir? 1 gol yersiniz sıkıntıya girer ve skoru korursunuz."

"Beşiktaş'ın acil bir santrafora ihtiyacı var"

"Ama şu var ki; Beşiktaş'ta Necip pırlanta... Dünya beyefendisi bir adam ama oraya bir adam şart. Larin çok kalın bir santrafor. Negredo' da soru işaret olduğu için bir tane forvet şart. Larin iyiye yakın bir yedek olur. Çok zamana ihtiyacı var. Beşiktaş'ın bu hızlı temposuna ayak uyduracak oyuncu değil. Vagner Love de yüzde 50. Beşitaş'ın acil bir santrafora ihtiyacı var."

"Vagner Love niye gitsin ki? Kim alır ki.."

"Artık kulüpler yabancı oyuncuları elden çıkarmaya bakacak. Devlet elden gelecek her şeyi yapmış. Vergi affı yapmış, stat yapmış. Daha ne yapsın? Vagner Love niye gitsin ki? Kim alır ki... Beşiktaş'tan aldığı parayı kimden alır."