Gökdeniz'den üzen karar! Resmen açıkladı
Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 10 yıldır Rubin Kazan formasını giyen Gökdeniz Karadeniz futbolu resmen bırakıyor.
Rus basını, Kazan kulübünün sezon sonunda sözleşmesi bitecek milli futbolcunun sözleşmesini yenilemeyi düşünmediğini belirtirken Gökdeniz'den de üstü kapalı emeklilik açıklaması geldi.
Instagram hesabı aracılığıyla bir paylaşım yapan Gökdeniz, "Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum." mesajını verirken sezon sonunda aktif futbolculuk yaşantısını sonlandıracağını sinyallerini verdi.
8 yıl Trabzonspor, 10 yıl da Rubin Kazan forması giyen yıldız futbolcu, A Milli takımda da 50 maçta 6 gole imza atmıştı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:30
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Futbolcu Kartları
Toplam 87
Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
Gökdeniz'den üzen karar! Resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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