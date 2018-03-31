Gökdeniz'den üzen karar! Resmen açıkladı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Gökdeniz'den üzen karar! Resmen açıkladı

    Gökdeniz'den üzen karar! Resmen açıkladı

    Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 10 yıldır formasını giyen futbolu resmen bırakıyor.

    Rus basını, Kazan kulübünün sezon sonunda sözleşmesi bitecek milli futbolcunun sözleşmesini yenilemeyi düşünmediğini belirtirken Gökdeniz'den de üstü kapalı emeklilik açıklaması geldi.

    Instagram hesabı aracılığıyla bir paylaşım yapan Gökdeniz, "Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum." mesajını verirken sezon sonunda aktif futbolculuk yaşantısını sonlandıracağını sinyallerini verdi.

    8 yıl Trabzonspor, 10 yıl da forması giyen yıldız futbolcu, A Milli takımda da 50 maçta 6 gole imza atmıştı.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:30
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