Dani Alves: "Astori'nin ölümüne üzülmedik" – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    : "Astori'nin ölümüne üzülmedik"

    Dani Alves: "Astori'nin ölümüne üzülmedik"

    PSG'nin Brezilyalı oyuncusu , geçtiğimiz gün otel odasında ölü bulunan ve vefatıyla futbol dünyasını yasa boğan hakkında şok bir açıklama yaptı ve "Ölümü nedeniyle üzgün değiliz çünkü onu çok tanımıyorduk" dedi.

    Fransız devi Paris Saint-Germa'de forma giyen Brezilyalı futbolcu , geçtiğimiz gün takımın konakladığı otel odasında uykusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 'nin vefatı sonrası gündemi meşgul edecek bir açıklama yaptı.

    Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le karşılaşacakları Son 16 Turu rövanş maçı öncesi verdiği röportajda Astori'nin ölümüyle ilgili soruyu yanıtlayan Alves "Astori'nin ölümü nedeniyle üzgün değiliz çünkü onu çok tanımıyorduk. Bu kaotik dünyada yapması gerekeni yaptı ve şimdi daha iyi bir dünyada. Bu dünyada çocuklar her gün açlıktan ölüyor. Önemli olan onlar" şeklinde konuştu..

    Alves'in bu sözleri İtalyan basınında geniş yer bulurken Brezilyalı oyuncuya tepki gecikmedi. Pek çok yayın organı Alves'in açıklamaları için"duygusuz, acımasız ve yersiz" yorumunda bulundu.

    Daha önce Juventus forması da giyen Dani Alves, Serie A'da Davide Astori ile karşılıklı oynamıştı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:34
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