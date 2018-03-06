Dani Alves: "Astori'nin ölümüne üzülmedik"
PSG'nin Brezilyalı oyuncusu Dani Alves, geçtiğimiz gün otel odasında ölü bulunan ve vefatıyla futbol dünyasını yasa boğan Davide Astori hakkında şok bir açıklama yaptı ve "Ölümü nedeniyle üzgün değiliz çünkü onu çok tanımıyorduk" dedi.
Fransız devi Paris Saint-Germa'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Dani Alves, geçtiğimiz gün takımın konakladığı otel odasında uykusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Davide Astori'nin vefatı sonrası gündemi meşgul edecek bir açıklama yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le karşılaşacakları Son 16 Turu rövanş maçı öncesi verdiği röportajda Astori'nin ölümüyle ilgili soruyu yanıtlayan Alves "Astori'nin ölümü nedeniyle üzgün değiliz çünkü onu çok tanımıyorduk. Bu kaotik dünyada yapması gerekeni yaptı ve şimdi daha iyi bir dünyada. Bu dünyada çocuklar her gün açlıktan ölüyor. Önemli olan onlar" şeklinde konuştu..
Alves'in bu sözleri İtalyan basınında geniş yer bulurken Brezilyalı oyuncuya tepki gecikmedi. Pek çok yayın organı Alves'in açıklamaları için"duygusuz, acımasız ve yersiz" yorumunda bulundu.
Daha önce Juventus forması da giyen Dani Alves, Serie A'da Davide Astori ile karşılıklı oynamıştı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:34
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 20
Yorum
veli net bir kırmızı olmadıkca vermiyor hakemler arkadaslar. size göre kameradan bakıyorsunuz ok ama o zaman sahada topcu kalmaz
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 20
Yorum
zfr Bursa da Beşiktaşa verdiği mücadelenin 10 da birini gs ye vermedi. Bu işler böyledir. Kiminle meselen varsa, ona farklı oynarsın.
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 20
Yorum
ali mehmet özdilekte bjk kökenli ama bjk ye vurgun yaptı. yani böyle şeyler demeyin. ts forveti burakı yok. yenilmesi doğaldı
Dani Alves: "Astori'nin ölümüne üzülmedik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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