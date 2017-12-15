 Şampiyon Independiente – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon Independiente

    Şampiyon Independiente
    Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası Sudamericana'da şampiyon Independiente oldu. İlk maçta Flamengo'yu 2-1 deviren Arjantin ekibi, Maracana Stadı'ndaki rövanşta 1-1 berabere kalarak bu organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyon Independiente haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN