Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası Sudamericana'da şampiyon Independiente oldu. İlk maçta Flamengo'yu 2-1 deviren Arjantin ekibi, Maracana Stadı'ndaki rövanşta 1-1 berabere kalarak bu organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.