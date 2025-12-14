Auxerre-Lille MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

Auxerre-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında gözler Auxerre ile Lille arasında oynanacak dikkat çekici mücadeleye çevriliyor. Sezonun zorlu döneminden çıkmayı hedefleyen Auxerre, topladığı 12 puanla 16. sırada yer alıyor. Öte yandan Lille cephesinde işler yolunda. Bruno Genesio ile birlikte büyük bir ivme kazanan kırmızı-beyazlılar, son 3 karşılaşmayı da kazanarak ligde güçlü bir çıkış yakaladı. Kaleci Berke Özer'in gösterdiği üst düzey performans da Lille'in başarısında önemli bir pay sahibi oldu. Peki, Auxerre-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUXERRE-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak Auxerre-Lille maçı 14 Aralık Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

AUXERRE-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Abbe-Deschamps Stadyumu'nda oynanacak Auxerre-Lille maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.