Metz - Nice maçı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Ligue 1

Metz - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Metz ile Nice, Ligue 1'in 12. haftasında kozlarını paylaşıyor. Ligde dengeleri değiştirecek kritik karşılaşmada 17 puana sahip Nice, üst sıralara yükselerek zirve yarışına ortak olmayı hedeflerken ev sahibi ise küme düşme hattından sıyrılmak için mücadele edecek. Sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından son iki haftada 2 galibiyet elde eden Metz, taraftarının önünde kazanarak seriyi 3'e çıkarmayı hedefliyor. İşte Metz - Nice maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Metz - Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Metz - Nice maçı, 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Fransa Ligue 1'de dengeleri değiştirebilecek öneme sahip karşılaşma, Türkiye saati ile 19.15'te başlayacak.

Metz - Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Metz - Nice maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak. Saint-Symphorien'de oynanacak karşılaşmada Stephanie Frappart düdük çalacak.

Metz - Nice MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Metz: Fischer; Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin; A. Toure, Deminguet; Tsitaishvili, Hein, Sane; Diallo

Nice: Diouf; Mendy; Bah, Oppong; Abdi; Boudaoui, Vanhoutte, Ndombele; Sanson; Gouveia; Boga