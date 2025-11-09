CANLI SKOR ANA SAYFA
Metz - Nice maçı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Ligue 1

Metz - Nice maçı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında heyecan dorukta! Metz, Saint-Symphorien'de Nice'yi konuk edecek. Bu sezon umduğu başlangıcı yapamayan ev sahibi ekip, Lille'ye olan farklı mağlubiyetinin ardından toparlandı ve Lens ile Nantes karşısından üçer puanla ayrılarak ilk galibiyet serisini oluşturma yolunda adım attı. Ligde 17 puana sahip Nice ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından PSG'ye deplasmanda mağlup oldu. Yeni bir seri için Metz'e konuk olacak Franck Haise'nin öğrencileri, zirve yarışına ortak olmak için sahaya çıkacak. Peki Metz - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 09:20
Metz - Nice maçı izle: Hangi kanalda, saat kaçta? Ligue 1

Metz - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Metz ile Nice, Ligue 1'in 12. haftasında kozlarını paylaşıyor. Ligde dengeleri değiştirecek kritik karşılaşmada 17 puana sahip Nice, üst sıralara yükselerek zirve yarışına ortak olmayı hedeflerken ev sahibi ise küme düşme hattından sıyrılmak için mücadele edecek. Sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından son iki haftada 2 galibiyet elde eden Metz, taraftarının önünde kazanarak seriyi 3'e çıkarmayı hedefliyor. İşte Metz - Nice maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Metz - Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Metz - Nice maçı, 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Fransa Ligue 1'de dengeleri değiştirebilecek öneme sahip karşılaşma, Türkiye saati ile 19.15'te başlayacak.

Metz - Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Metz - Nice maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak. Saint-Symphorien'de oynanacak karşılaşmada Stephanie Frappart düdük çalacak.

Metz - Nice MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Metz: Fischer; Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin; A. Toure, Deminguet; Tsitaishvili, Hein, Sane; Diallo

Nice: Diouf; Mendy; Bah, Oppong; Abdi; Boudaoui, Vanhoutte, Ndombele; Sanson; Gouveia; Boga

SON DAKİKA
