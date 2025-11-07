Paris FC - Rennes maçı yayın bilgileri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Paris FC - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris FC, Ligue 1'in 12. hafta açılış maçında, puan tablosunda kendisinin hemen üstünde yer alan Rennes'i konuk edecek. 14 puan ve -2 averajla 11. sırada yer alan ev sahibi, bugüne kadar oynadığı 12 resmi maçın dördünü kazandığı Rennes ile Ocak 1981'den bu yana ilk kez kozlarını paylaşacak. Habib Beye'nin ekibi ise ilk deplasman galibiyeti için vereceği mücadelede 15 puanla bulunduğu 10. sıradan yukarı sıçramayı umuyor. Peki Paris FC - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris FC - Rennes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris FC - Rennes maçı, 7 Kasım Cuma günü, Türkiye saati ile 22.45'te oynananacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Paris FC - Rennes MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Paris FC: Trapp; Chergui, Mbow, Otavio, De Smet; Lees-Melou; Kebbal, M. Lopez, Simon, Doucet; Geubbels

Rennes: Samba; Roualt, Jacquet, Brassier; Frankowski, M. Camara, Rongier, Cisse, Merlin; Lepaul, Meite