CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Paris FC - Rennes maçı yayın bilgileri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Paris FC - Rennes maçı yayın bilgileri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Fransa Ligue 1'de 12. hafta başlıyor. Açılış maçında Paris FC, Stade Jean Bouin'de Rennes'i ağırlayacak. Ligin ortalarında olan iki takımdan ev sahibi, bu sezon aldığı galibiyet sayısını 5'e çıkarmak için mücadele edecek. 2 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefleyen Stephane Gilli'nin öğrencileri, Rennes'in önüne geçmek için bulduğu fırsatı kaçırmak istemiyor. 15 puan +1 averajla 10. sırada yer alan konuk ekip ise Strasbourg karşısında aldığı farklı galibiyetle moral depoladı ve üst sıralara yükselme şansı buldu. İşte Paris FC - Rennes maçının detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 11:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paris FC - Rennes maçı yayın bilgileri: Hangi kanalda, saat kaçta?

Paris FC - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris FC, Ligue 1'in 12. hafta açılış maçında, puan tablosunda kendisinin hemen üstünde yer alan Rennes'i konuk edecek. 14 puan ve -2 averajla 11. sırada yer alan ev sahibi, bugüne kadar oynadığı 12 resmi maçın dördünü kazandığı Rennes ile Ocak 1981'den bu yana ilk kez kozlarını paylaşacak. Habib Beye'nin ekibi ise ilk deplasman galibiyeti için vereceği mücadelede 15 puanla bulunduğu 10. sıradan yukarı sıçramayı umuyor. Peki Paris FC - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris FC - Rennes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris FC - Rennes maçı, 7 Kasım Cuma günü, Türkiye saati ile 22.45'te oynananacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Paris FC - Rennes MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Paris FC: Trapp; Chergui, Mbow, Otavio, De Smet; Lees-Melou; Kebbal, M. Lopez, Simon, Doucet; Geubbels

Rennes: Samba; Roualt, Jacquet, Brassier; Frankowski, M. Camara, Rongier, Cisse, Merlin; Lepaul, Meite

ASpor CANLI YAYIN

İdefix-REKLAM
Ladra’dan olay penaltı yorumu!
DİĞER
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Henry’den G.Saray yorumu!
F.Bahçe'den orta saha atağı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Fayha - Al Akhdoud maçı hangi kanalda? Al Fayha - Al Akhdoud maçı hangi kanalda? 11:56
F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! 11:43
Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri! Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri! 11:37
Paris FC - Rennes maçı detayları! Paris FC - Rennes maçı detayları! 11:22
F1'de sıradaki durak Brezilya F1'de sıradaki durak Brezilya 11:02
Suns Clippers'ı yendi Suns Clippers'ı yendi 11:00
Daha Eski
Leo Dubois futbolu bıraktı Leo Dubois futbolu bıraktı 10:58
Pisa - Cremonese maçı hangi kanalda? Pisa - Cremonese maçı hangi kanalda? 10:55
Ladra’dan olay penaltı yorumu! Ladra’dan olay penaltı yorumu! 10:55
Ömer Üründül’den Tedesco’ya eleştiri! Ömer Üründül’den Tedesco’ya eleştiri! 10:35
Elche - Real Sociedad maçı saat kaçta? Elche - Real Sociedad maçı saat kaçta? 10:29
Bodrum FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Bodrum FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 10:14