Toulouse-Rennes maçı CANLI izle! Toulouse-Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Toulouse-Rennes maçı CANLI izle! Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken karşılaşması başlıyor! Toulouse-Rennes maçı canlı izleme linki futbolseverlerin gündeminde. Peki, Toulouse-Rennes maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda canlı izlenebilir? Rennes, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Henüz dış sahada galibiyet elde edemeyen kırmızı-siyahlılar, bu kez Toulouse karşısında şansını deneyecek. Toulouse ise son haftalardaki istikrarsız performansına son verip taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Toulouse-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Ligue 1 Toulouse-Rennes maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

TOULOUSE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toulouse - Rennes, Fransa Ligue 1 maçı, 29 Ekim Çarşamba günü (bugün) saat 23:05 (TSİ)'te oynanacak.

𝑯𝒂𝒍𝒍𝒐𝒘𝒆𝒆𝒏 🎃 au Stadium, c'est ce soir !Manoir hanté, parvis terrifiant... Et au coup d'envoi, place à nos diaboliques Violets face aux Rennais 💪😈#TFCSRFC pic.twitter.com/TiLzWDtKyP October 29, 2025

TOULOUSE - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Bein Sports Max 1, kanalında yayınlanacak.

𝗖𝗵𝗮𝗽𝗶𝘁𝗿𝗲 𝟭𝟬 : 𝗥𝗲𝗻𝗼𝘂𝗲𝗿 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲🧣Jour de match dans la ville rose, face aux Violets 📣🕘 21h05📺 @ligue1plus#ToutDonner pic.twitter.com/6R7HRabFa9 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 29, 2025

