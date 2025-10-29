CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Toulouse-Rennes maçı CANLI izle! Toulouse-Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Toulouse-Rennes maçı CANLI izle! Toulouse-Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin gözü bu hafta Fransa Ligue 1’de oynanacak zorlu mücadelede! Peki, Toulouse-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ligue 1’in 10. haftasında heyecan dorukta olacak. Sezona beklentilerin altında başlayan Rennes, ligdeki ilk deplasman galibiyetini almak için Çarşamba günü Toulouse Stadyumu’nda sahneye çıkacak. Peki, Toulouse-Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 14:38
Toulouse-Rennes maçı CANLI izle! Toulouse-Rennes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Toulouse-Rennes maçı CANLI izle! Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken karşılaşması başlıyor! Toulouse-Rennes maçı canlı izleme linki futbolseverlerin gündeminde. Peki, Toulouse-Rennes maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda canlı izlenebilir? Rennes, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Henüz dış sahada galibiyet elde edemeyen kırmızı-siyahlılar, bu kez Toulouse karşısında şansını deneyecek. Toulouse ise son haftalardaki istikrarsız performansına son verip taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Toulouse-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa Ligue 1 Toulouse-Rennes maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Toulouse-Rennes maçını takip etmek için tıklayınız.

Toulouse-Rennes maçı CANLI izle!

TOULOUSE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toulouse - Rennes, Fransa Ligue 1 maçı, 29 Ekim Çarşamba günü (bugün) saat 23:05 (TSİ)'te oynanacak.

TOULOUSE - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Bein Sports Max 1, kanalında yayınlanacak.

TOULOUSE - RENNES MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

