PSG - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

PSG - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında PSG ile Auxerre kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı olan ve başarı hedefleyen iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, PSG - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 12:20
PSG - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

PSG - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında PSG,evinde Auxerre'i ağırlayacak. Parc des Princes'te oynanacak karşılaşmada Thomas Leonard düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki PSG - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG - Auxerre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Auxerre maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 22.05'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

