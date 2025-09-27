Lorient - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Lorient,evinde Monaco'yu ağırlayacak. Yves Allainmat'ta (Le Moustoir) oynanacak karşılaşmada Ruddy Buquet düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Lorient - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lorient - Monaco MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lorient - Monaco maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lorient - Monaco MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient: Mvogo; Meite, Talbi, Faye; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Tosin, Karim; M. Bamba

Monaco: Kohn; Teze, Dier, Kehrer, Ouattara; Henrique, Idumbo, Diatta, Minamino; Biereth, Balogun