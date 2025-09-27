CANLI SKOR ANA SAYFA
Lorient - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Lorient - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 6. hafta maçında Lorient ile Monaco kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı olan ve başarı hedefleyen iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Lorient - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 12:11
Lorient - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Lorient - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 6. hafta maçında Lorient,evinde Monaco'yu ağırlayacak. Yves Allainmat'ta (Le Moustoir) oynanacak karşılaşmada Ruddy Buquet düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Lorient - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lorient - Monaco MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lorient - Monaco maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lorient - Monaco MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient: Mvogo; Meite, Talbi, Faye; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Tosin, Karim; M. Bamba

Monaco: Kohn; Teze, Dier, Kehrer, Ouattara; Henrique, Idumbo, Diatta, Minamino; Biereth, Balogun

