Angers-Paris FC maçı canlı izle | Angers-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonunun perdesi açılıyor. İlk hafta mücadelesinde Angers, sahasında güçlü rakibi Paris FC'yi konuk edecek. Sezona 3 puanla giriş yaparak moral kazanmak isteyen iki ekip de kritik maçta hata yapmamak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise heyecan dolu karşılaşma öncesi, "Angers-Paris FC maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Angers-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANGERS-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Angers-Paris FC maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

ANGERS-PARIS FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Raymond Kopa'da oynanacak Angers-Paris FC maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANGERS-PARIS FC MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Angers: Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Belkhdim, Belkebla, Ekomie, Mouton, Rao-Lisao, Lepaul

Paris FC: Nkambadio, Chergui, Kolodziejczak, Mbow, Sangui, Marchetti, Lopez, Gory, Kebbal, Cafaro, Krasso