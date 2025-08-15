Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Rennes - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Rennes, evinde Marsilya'yı ağırlayacak. Roazhon Park'ta oynanacak karşılaşmada Jeremie Pignard düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rennes - Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rennes - Marsilya maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rennes - Marsilya MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rennes: Samba; Faye, Jacquet, Rouault; Frankowski, Fofana, Cisse, Rongier, Merlin; Tamari, Meite

Marsilya: Rulli; Murillo, Medina, Balerdi, Garcia; Hojbjerg, Rabiot, Gomes; Greenwood, Aubameyang, Gouiri