CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başlıyor. İlk hafta maçında Rennes ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 11:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Rennes - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Rennes, evinde Marsilya'yı ağırlayacak. Roazhon Park'ta oynanacak karşılaşmada Jeremie Pignard düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rennes - Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rennes - Marsilya maçı 15 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rennes - Marsilya MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rennes: Samba; Faye, Jacquet, Rouault; Frankowski, Fofana, Cisse, Rongier, Merlin; Tamari, Meite

Marsilya: Rulli; Murillo, Medina, Balerdi, Garcia; Hojbjerg, Rabiot, Gomes; Greenwood, Aubameyang, Gouiri

ASpor CANLI YAYIN

Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Kylian Mbappe'nin Arda Güler hayranlığı ortaya çıktı! İspanya'da gündem olan sözler...
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal - Real Oviedo maçı hangi kanalda? Villarreal - Real Oviedo maçı hangi kanalda? 11:20
Girona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Girona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? 11:15
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:14
Liverpool - Bournemouth maçı hangi kanalda? Liverpool - Bournemouth maçı hangi kanalda? 11:09
Serik Belediyespor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Serik Belediyespor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? 11:02
F.Bahçe'de Anderson Talisca endişesi! F.Bahçe'de Anderson Talisca endişesi! 10:38
Daha Eski
Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 10:09
Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti... Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti... 09:38
F.Bahçe sezonu Göztepe'de açıyor F.Bahçe sezonu Göztepe'de açıyor 08:57
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor 08:46
"Köy takımı hocaları..." "Köy takımı hocaları..." 08:42
Bugünkü maçlar 15 Ağustos Cuma 2025 Bugünkü maçlar 15 Ağustos Cuma 2025 08:38