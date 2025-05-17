Marsilya - Stade Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya - Stade Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 34. haftada Marsilya ile Stade Rennes kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Stade Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - STADE RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Stade Rennes maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ve beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

MARSILYA - STADE RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Rulli; Murillo, Balerdi, Cornelius, Merlin; Rongier, Hojbjerg, Rabiot; Greenwood, Gouiri, Lowe

Stade Rennes: Samba; Assignon, Rouault, Brassier, Truffert; Kone, Fofana, James; Al-Taamari, Kalimuendo, Blas

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