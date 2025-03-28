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Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Strasbourg ile Lyon 27. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 11:03
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Strasbourg - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 27. haftada Strasbourg ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Lyon maçı 28 Mart Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

STRASBOURG - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Petrovic; Doue, Sarr, Doukoure, Barco; Andrey Santos, Lemarechal; Bakwa, Nanasi, Diego Moreira; Emegha.

Lyon: Lucas Perri; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Matic, Tolisso; Almada, Cherki, Mikautadze; Lacazette.

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