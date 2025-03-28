Strasbourg - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 27. haftada Strasbourg ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Lyon maçı 28 Mart Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

STRASBOURG - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Petrovic; Doue, Sarr, Doukoure, Barco; Andrey Santos, Lemarechal; Bakwa, Nanasi, Diego Moreira; Emegha.

Lyon: Lucas Perri; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Matic, Tolisso; Almada, Cherki, Mikautadze; Lacazette.

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