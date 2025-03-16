Montpellier - St Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - St Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue1'de heyecan devam ediyor. Montpellier - St Etienne karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Montpellier - St Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Montpellier - St Etienne MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Montpellier - St Etienne maçı 16 Mart Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN sports beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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