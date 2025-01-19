St Etienne - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

St Etienne - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 18. haftada St Etienne ile Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Etienne - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST ETIENNE- NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

St Etienne - Nantes maçı 19 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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