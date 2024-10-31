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Haberler Fransa Ligue 1

Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lille ile Lyon, 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 12:20
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Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 10. haftada Lille ile Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille - Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Lyon maçı 1 Kasım Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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