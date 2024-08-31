Haberler Fransa Ligue 1

Brest - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele devam ediyor. Brest ile Saint Etienne karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 13:03 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 08:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brest - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Brest - Saint Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Brest ile Saint Etienne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Saint Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - SAINT ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Saint Etienne maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yazarlardan maçın ardından flaş sözler!
ZEN
DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU: Süper Lig 4. hafta puan durumu sıralamasında lider kim, güncel puan tablosu ne durum ve kalan maçlar hangileri?
AK Parti'de kongre süreci başlıyor... Başkan Erdoğan A Takımı'nı yenileyecek! İşareti nasıl vermişti?
Medina için son kez masaya oturulacak!
Galatasaray'dan '10 numara' operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erzurumspor - Malatyaspor maçı ne zaman? Erzurumspor - Malatyaspor maçı ne zaman? 10:50
Ankaragücü - İstanbulspor ne zaman? Ankaragücü - İstanbulspor ne zaman? 10:34
Pendikspor - Iğdırspor maçı ne zaman? Pendikspor - Iğdırspor maçı ne zaman? 10:22
Udinese - Como maçı ne zaman? Udinese - Como maçı ne zaman? 10:16
Hatayspor - Samsunspor maçı ne zaman? Hatayspor - Samsunspor maçı ne zaman? 10:12
Juventus - Roma maçı ne zaman? Juventus - Roma maçı ne zaman? 10:08
Daha Eski
Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:03
Fiorentina - Monza maçı ne zaman? Fiorentina - Monza maçı ne zaman? 10:01
Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? 09:54
Genoa - Verona maçı ne zaman? Genoa - Verona maçı ne zaman? 09:49
Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı ne zaman? 09:34
Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? 09:21