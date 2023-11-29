Haberler Fransa Ligue 1 Montpellier - Clermont maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - Clermont maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Montpellier ile Clermont karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Montpellier - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 09:30
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Montpellier - Clermont maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Montpellier - Clermont maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Montpellier ile Clermont kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Montpellier - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONTPELLİER - CLERMONT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Montpellier - Clermont maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 21:00'de BeIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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