Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg 1-1 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fransa'da şampiyon PSG!

Strasbourg 1-1 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fransa'da şampiyon PSG!

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Strasbourg ile PSG kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Paris ekibi son maçlar öncesi şampiyonluğunu garantiledi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:47 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 00:04
Strasbourg 1-1 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fransa'da şampiyon PSG!

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Strasbourg ile PSG kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Paris ekibi 1 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Strasbourg'da golü 79. dakikada Kevin Gameiro kaydetti.

PSG'de ise 59. dakikada Lionel Messi sahneye çıktı.

Bu sonuçla PSG puanını 85'e çıkardı.

İkinci sırada bulunan Lens'in ise 81 puanı bulunuyor.

Evinde berabere kalan Strasbourg ligde 40 puanda yer alıyor.

PSG TARİHE GEÇTİ!

PSG, 11 kezle Ligue 1'de en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etti.

Profesyonel anlamda 1932'den bu yana düzenlenen Ligue 1'de son yıllara damga vuran PSG, son 11 sezonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

ŞAMPİYONLUK GOLÜ REKORLA GELDİ!

PSG'de Lionel Messi, 496 gole ulaşarak 495 golü bulunan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncu oldu.

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