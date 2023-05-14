Rennes - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Troyes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 35. haftada Rennes ile Troyes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Troyes maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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RENNES - TROYES MAÇI HANGİ KANALDA?

Rennes

Mandanda; Traore, Omari, Theate, Belocian; Ugochukwu; Doku, Bourigeaud, Majer, Gouiri; Kalimuendo

Troyes

Gallon; Zoukrou, Rami, Palmer-Brown; Bruus, Agoume, Chavalerin, Larouci; Odobert, Balde; Ugbo