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Rennes farka koştu, Troyes düştü!

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Rennes evinde Troyes’u 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Troyes’un bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 17:57
Rennes farka koştu, Troyes düştü!

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Rennes sahasında Troyes'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada Arthur Theate'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken Rennes 65. dakikada Benjamin Bourigeaud ile farkı 2'ye çıkardı.

Karl Toko Ekambi 70 ve 74. dakikalarda attığı 2 golle maçın skorunu tayin etti. Rennes mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 59'a çıkartan Rennes, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 22 puanda kalan 19. sıradaki Troyes'un bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

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