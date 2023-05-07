Angers - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 34. haftada Angers ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Monaco maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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ANGERS - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Angers

Bernardoni; Bamba, Valery, Hountondji, Blazic, Doumbia; Bentaleb, Mendy, Taibi; Hunou, Niane

Monaco

Nubel; Vanderson, Disasi, Maripan, Henrique; Fofana, Camara; Golovin; Ben Seghir, Volland, Ben Yedder