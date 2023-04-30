Monaco - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Monaco ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Monaco - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Montpellier maçı 30 Nisan Pazar günü saat 14.00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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MONACO - MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco

Nubel; Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique; Fofana, Camara; Vanderson, Golovin; Ben Seghir, Ben Yedder

Montpellier

Lecomte; Sacko, Jullien, Kouyate, Sylla; Chotard, Ferri; Nordin, Khazri, Mavididi; Wahi