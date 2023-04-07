Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lens ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 12:00
Lens - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lens - Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lens ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lens - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Strasbourg maçı 7 Nisan Cuma günü saat 22.00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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LENS - STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens

Samba; Gradit, Danso, Medina; Sotoca, Abdul Samed, Fofana, Frankowski; Thomasson, Openda, Costa

Strasbourg

Sels; Nyamsi, Djiku, Doukoure; Diarra, Sanson, Aholou, Bellegarde, Delaine; Mothiba, Diallo

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