Haberler Fransa Ligue 1 Monaco - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Monaco ile Nice karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 14:00
Monaco - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Monaco - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Monaco ile Nice karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Monaco - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Nice maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.05'te beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

MONACO - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco

Nubel; Matsima, Disasi, Sarr, Henrique; Diatta, Fofana, Magassa, Golovin; Ben Yedder, Embolo

Nice

Schmeichel; Lotomba, Dante, Todibo, Bard; Rosario, Boudaoui, Ramsey; Diop, Moffi, Laborde

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