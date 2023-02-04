Rennes - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Rennes - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Rennes ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Rennes - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rennes - Lille maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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RENNES - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rennes

Mandanda; Spence, Rodon, Theate, Truffert; Tait, Bourigeaud, Santamaria; Doue, Ekambi, Gouiri

Lille

Chevalier; Fonte, Djalo, Ismaily, Diakite; Baleba, Gomes; Weah, Cabella, Gomes; Bayo