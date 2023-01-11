Haberler Fransa Ligue 1 Auxerre - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:30
Auxerre - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Auxerre - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Toulouse maçı 11 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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AUXERRE - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Auxerre

Costil; Zedadka, Jubal, Jeanvier, Mensah; Sinayoko, Sakhi, Toure, M'Changama; Autret, Niang

Toulouse

Dupe; Sylla, Rouault, Nicolaisen, Diarra; Dejaegere, Spierings, Van den Boomen; Ratao, Onaiwu, Chaibi

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