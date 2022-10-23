Clermont Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Clermont-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Clermont sahasında Brest'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini sıkça aratıyor.
CLERMONT-BREST MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Clermont'un sahasında Brest'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
CLERMONT-BREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Clermont: Diaw; Seidu, Wieteska, Caufriez; Rashani, Gonalons, Gastien, Cham, Borges; Andric, Kyei
Brest: Bizot; Fadiga, Dari, Chardonnet, Brassier, Uronen; Honorat, Belkebla, Lees-Melou, Del Castillo; Slimani