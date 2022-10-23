Haberler Fransa Ligue 1 Clermont Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Clermont Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 12. haftada Clermont sahasında Brest'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Clermont-Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:00
Clermont Brest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Clermont-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Clermont sahasında Brest'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini sıkça aratıyor.

CLERMONT-BREST MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont'un sahasında Brest'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CLERMONT-BREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Clermont: Diaw; Seidu, Wieteska, Caufriez; Rashani, Gonalons, Gastien, Cham, Borges; Andric, Kyei

Brest: Bizot; Fadiga, Dari, Chardonnet, Brassier, Uronen; Honorat, Belkebla, Lees-Melou, Del Castillo; Slimani

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