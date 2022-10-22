Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya 0-1 Lens (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder...

Marsilya 0-1 Lens (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Marsilya sahasında Lens'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Lens'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada David Costa kaydetti. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder 76.dakikada oyuna dahil oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 00:21
Marsilya 0-1 Lens (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder...

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Marsilya, sahasında Lens'i ağırladı. Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Lens 1-0 kazandı ve haftanın en kritik galibiyetine imza attı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Lens, bu sezonki çıkışına yakışır bir baskıyı rakip kalede göstermeye başladı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde David Costa Lens'i öne geçirirken karşılaşma bu golle sona erdi.

Maçta Milli oyuncumuz Cengiz Ünder 76'da Harit'in yerine oyuna dahil oldu.

Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Marsilya bu sonuçla 23 puanda kaldı ve haftayı ilk 4'te bitirme şansını zora soktu. Lens ise 27 puana yükselerek lider PSG'yi takibini sürdürdü.

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