Haberler Fransa Ligue 1 Angers - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Angers ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 11:21 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 11:30
Angers - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Angers ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Angers - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Montpellier maçı 11 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

ANGERS - MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Angers

Bernardoni; Bamba, Houtondji, Mendy; Bentaleb; Sabanovic, Abdelli, Capelle, Ounahi; Boufal, Sima

Montpellier

Carvalho; Sacko, Esteve, Sakho, Cozza; Chotard, Ferri, Leroy; Nordin, Makouana; Wahi

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