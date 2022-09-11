Angers - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Angers - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Angers ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Angers - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Montpellier maçı 11 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

ANGERS - MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Angers

Bernardoni; Bamba, Houtondji, Mendy; Bentaleb; Sabanovic, Abdelli, Capelle, Ounahi; Boufal, Sima

Montpellier

Carvalho; Sacko, Esteve, Sakho, Cozza; Chotard, Ferri, Leroy; Nordin, Makouana; Wahi