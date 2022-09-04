Nice - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nice ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nice - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Monaco maçı 4 Eylül Pazar günü saat 21.45'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

NICE - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nice

Schmeichel; Todibo, Dante, Viti; Attal, Ramsey, Rosario, Thuram, Bard; Pepe, Delort

Monaco

Nubel; Disasi, Badiashile, Sarr; Vanderson, Fofana, Camara, Jakobs; Golovin; Embolo, Ben Yedder