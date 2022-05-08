PSG 2-2 Troyes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, sahasında Troyes ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada PSG'nin gollerini 6. dakikada Marquinhos ve 25. dakikada penaltıda Neymar kaydetti. Troyes ise 30. dakikada Ike Ugbo ve 49. dakikada Florian Tardieu'nun golleriyle geri dönüş gerçekleştirdi.

Fransa'da şampiyonluğunu iki hafta önce ilan eden PSG, bu sonuçla arka arkaya üçüncü kez sahadan eşitlikle ayrıldı ve puanını 80'e yükseltti. Troyes ise puanını 37 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Montpelliler deplasmanına gidecek. Troyes, Lens'i ağırlayacak.