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Sergio Ramos'tan emeklilik açıklaması!

Uzun yıllar Real Madrid'de forma giydikten sonra geçtiğimiz yıl Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olan Sergio Ramos, emeklilik açıklamasında bulundu. Yaşı ilerleyen yıldız futbolcu kariyerine ne kadar daha devam etmek istediği yönünde bilgilendirmeler yaptı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 15:39
Sergio Ramos'tan emeklilik açıklaması!

Kariyerinde yeni bir sayfa açarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Sergio Ramos, kariyerinin gidişatıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Amazon Prime ile röportaj yapan deneyimli futbolcu kariyerine bir süre daha devam etmek istediğini dile getirdi.

Sergio Ramos, açıklamasında: "Dört veya beş yıl daha en üst düzeyde futbol oynamak istiyorum ve ardından başka deneyimler yaşamak istiyorum. PSG ile iki yıllık sözleşmem var ama üç yıllık yapmaya çalışacağız ve sonra göreceğiz. Fiziksel durumum devam ettiği sürece, zihnimi odaklayabilirim" ifadelerini kullandı.

Futbolda takım olmanın önemine dikkat çeken ve takım halinde kazanmanın önemine vurgu yapan Ramos, "En iyi oyuncu olmaktansa dünyanın en iyi takımında oynamayı tercih ederim. Sonuçta futbol kolektif bir spordur ve takım olarak kazanmak ile ilgilidir. Her şey için her zaman takım çalışmasına ihtiyaçınız var" şeklinde konuştu.

İspanyol yıldız, bu sezon PSG formasıyla 7 karşılaşmada görev aldaı. Toplam 391 dakika sahada kalan Sergio Ramos, rakip fileleir 1 kez havalandırdı.

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