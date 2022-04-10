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Angers 1-1 Lille (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor haberi... Fransa Ligue 1'de heyecan 31. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 31. hafta karşılaşmasında Angers sahasında Lille ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 18:24
Angers 1-1 Lille (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Angers ile Lille karşı karşıya geldi. Stade Raymond-Kopa'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Angers, 64. dakikada Tiago Djalo'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Lille, 74. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Edon Zhegrova'nın golüyle eşitliği sağladı.

Lİlle'de Zeki Çelik ve Burak Yılmaz maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lille 48, Angers ise 33 puana yükseldi. Lille, gelecek hafta Lens'a konuk olacak. Angers ise Nantes'a konuk olacak.

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