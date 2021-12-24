Haberler Fransa Ligue 1 Lionel Messi kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor

Lionel Messi kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Lionel Messi, sezonunun en kötü günlerini geçiriyor. Messi bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla ligde 11 maça çıktı ve yalnızca 1 gol kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 10:53
Lionel Messi kariyerinin en kötü sezonunu geçiriyor

Yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılıp bedelsiz olarak Paris Saint-Germain'e imza atan Lionel Messi yeni takımında şu ana kadar beklenen seviyeye çıkamadı.

MESSİ LİGDE KAYBOLDU

Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibinin formasıyla 5 maça çıkıp 5 gol kaydetti ancak Ligue 1'de aynı istikrarı tutturamadı. Lionel Messi bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla ligde 11 maça çıktı ve yalnızca 1 gol kaydetti. Ligue 1'de sezonun ilk yarısı biterken Messi bir golün yanı sıra 4 asist yaptı.

BALLON D'OR'UN YEDİNCİ KEZ KAZANDI

34 yaşındaki Lionel Messi bu istatistiklerle kariyerinde en verimsiz ilk yarıyı geçirmiş oldu.

Messi geçen sezon Barcelona'da son kez forma giymiş ve 47 maçta 38 gol, 11 asistle oynamıştı. Messi bu performansının ardından Ballon d'Or'un yedinci kez sahibi olmuştu.

DİĞER
Son dakika: Trabzonspor'da transferde plan değişti Edgar le'nin yerine 4 aday var
Amerika’da şok görüntüler! Kadın polis amire kucak dansı yaptı: Noel partisinde twerk skandalı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor