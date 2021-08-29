Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi oynayacak mı? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Dünya yıldızlarından kurulu kadrosuyla 3 kupa hedefleyen PSG, Reims'e konuk olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve Messi'nin oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi oynayacak mı?

REIMS - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Reims - PSG maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MESSI OYNAYACAK MI? MUHTEMEL 11'LER!

Reims: Rajkovic; Gravillon, Faes, Abdelhamid; Foket, Cassama, Munetsi, Konan; Cafaro, Kebbal; Toure

Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye; Herrera, Verratti; Wijnaldum; Neymar, Messi