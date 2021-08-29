Haberler Fransa Ligue 1 Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi oynayacak mı? | Fransa Ligue 1

Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi oynayacak mı? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Messi, Sergio Ramos gibi isimleri kadrosuna katan Paris Saint Germain, Reims ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi oynayacak mı?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 13:12
Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi oynayacak mı? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Dünya yıldızlarından kurulu kadrosuyla 3 kupa hedefleyen PSG, Reims'e konuk olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve Messi'nin oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Messi oynayacak mı?

REIMS - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Reims - PSG maçı 29 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MESSI OYNAYACAK MI? MUHTEMEL 11'LER!

Reims: Rajkovic; Gravillon, Faes, Abdelhamid; Foket, Cassama, Munetsi, Konan; Cafaro, Kebbal; Toure

Paris Saint-Germain: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye; Herrera, Verratti; Wijnaldum; Neymar, Messi

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