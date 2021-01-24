Rennes Lille 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 21. hafta mücadelesinde Rennes ile Lille karşı karşıya geldi. Lille maçı 1-0 kazandı. Maçta Lille'nin golü 16. dakikada Jonathan David'den geldi.

Milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı 75. dakikada yerini Timothy Weah'a bıraktı. Zeki Çelik ise 88. dakikada yerini Djalo'ya bıraktı.

Lille bu sonuçla birlikte puanını 45'e yükseltti ve zirvede PSG'yle puanını eşitleyek 2. sırada yer aldı. Rennes ise 36 puanda kaldı. Lille, Fransa Ligue 1'in 22. haftasında sahasında Dijon ile karşılaşacak. Rennes ise aynı haftada Marsilya deplasmanına gidecek.