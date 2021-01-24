Haberler Fransa Ligue 1 Rennes Lille 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

21. hafta maçında sahasında 'yi konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip zirve yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Lille'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 21:17
Rennes Lille 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 21. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Lille maçı 1-0 kazandı. Maçta Lille'nin golü 16. dakikada 'den geldi.

Milli oyuncularımız ve , karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı 75. dakikada yerini 'a bıraktı. Zeki Çelik ise 88. dakikada yerini 'ya bıraktı.

Lille bu sonuçla birlikte puanını 45'e yükseltti ve zirvede 'yle puanını eşitleyek 2. sırada yer aldı. Rennes ise 36 puanda kaldı. Lille, Fransa Ligue 1'in 22. haftasında sahasında ile karşılaşacak. Rennes ise aynı haftada deplasmanına gidecek.

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