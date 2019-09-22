PSG Lyon deplasmanında kazandı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain, Fransa liginde Olympique Lyon'u 1-0 yendi. PSG'ye galibyeti getiren golü Neymar kaydetti.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 1-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 6. haftası, son 3 maçtır puan kaybeden Olympique Lyon ile lider PSG arasındaki mücadeleyle sona erdi.
Konuk ekip PSG, Neymar'ın 87. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde üst üste 4. maçını kazandı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden PSG, puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
- 23.09.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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