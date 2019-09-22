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22 Eylül 2019, Pazar
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Lyon deplasmanında kazandı

PSG Lyon deplasmanında kazandı

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain, Fransa liginde 'u 1-0 yendi. 'ye galibyeti getiren golü kaydetti.

'nin (Ligue 1) 6. haftasında Paris Saint-Germain (), 'u 1-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 6. haftası, son 3 maçtır puan kaybeden Olympique Lyon ile lider PSG arasındaki mücadeleyle sona erdi.

Konuk ekip PSG, 'ın 87. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde üst üste 4. maçını kazandı.

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden PSG, puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

  1. 23.09.2019
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