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Haberler Fenerbahçe Hakan’da geri sayım

Hakan’da geri sayım

Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe’ye gelmek için artık geri sayıma geçti... Sarı lacivertliler, İnter’i 15 milyon euro bonservise ikna ederse, milli yıldız resmi imzayı atacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Hakan’da geri sayım

Fenerbahçe, transferde vites düşürmüyor... Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu'na çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, hem milli oyuncuyla hem de kulübü İnter'le görüşmelere başladı. Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Rafael Leao için gittiği Milano'da Hakan konusunda da İnter'le bir toplantı yaptı. Milano ekibi, yapılan bu görüşmede Hakan için 20 milyon euro bonservis istedi.

Sarı-lacivertliler ise 15 milyon euroyu masaya koydu ve İnter'in yanıtını beklemeye başladı. Eğer; Serie A'nın son şampiyonu, Fenerbahçe'nin bu teklifini kabul ederse; Hakan Çalhanoğlu, imzayı atmak için Türkiye'ye gelecek. 32 yaşındaki orta sahanın da İnter'e teklifi kabul etmesi yönünde baskı yapıyorı ve ayrılmak istediğini vurguluyor. Hakan Çalhanoğlu, Milan Skriniar'ın ardından Fenerbahçe'nin ikinci kaptanı olarak da pazubendi takacak.

3+1 YILLIK İMZAYI ATACAK

Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'yla 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Milli yıldız, kulüpler anlaştığı an; sarı-lacivertli kulübe kendisini bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.

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