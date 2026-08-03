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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Greenwood Kadıköy'ün yeni kralı

Greenwood Kadıköy'ün yeni kralı

Greenwood Kadıköy'ün yeni kralı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Greenwood Kadıköy'ün yeni kralı

Greenwood, her iki ayağını da aynı derece kullanabilen ender futbolculardan biri... Bu nedenle savunmacılar tarafından durdurulması da çok zor... Altyapıda yaşadığı sakatlık sonrasında sol ayağını geliştiren yıldız oyuncu, İngiltere'nin son yıllarda dünya futboluna kazandırdığı nadir yeteneklerden...

'YARIM METREDE GOLÜ ATAR'

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer, Mason Greenwood hakkında; "Gördüğüm en iyi bitiricilerden biri. Sağ ayağı mı daha iyi yoksa sol ayağı mı? Bilmiyorum. Mason'a ceza sahasında yarım metre alan bırakırsanız golü atar" ifadelerini kullanmıştı.

GETAFE'DE KENDINE GELDI

Greenwood, İngiltere'de yaşadığı olaylar sonrasında ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. M.United, her ne kadar böyle bir yeteneği kaybetmek istemese de oluşan büyük baskı sonrasında oyuncuyla yollarını ayırdı. 2023'te Getafe'ye kiralanan Greenwood, İspanyol ekibinde adeta küllerinden doğdu. Ancak United, baskılar nedeniyle oyuncunun geri dönüşüne izin vermedi ve Marsilya'ya gönderdi.

MARSILYA'DA 48 GOL ATTI

Manchester United altyapısından yetişen Mason Greenwood, daha sonra Getafe ve Marsilya formaları giydi. İngiliz futbolcu, Fransız temsilcisindeki iki sezonunda bütün kulvarlarda çıktığı 76 karşılaşmada 48 kez gol sevinci yaşadı.

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