Leao pazarlığı

Transfer çalışmaları kapsamında Rafael Leao için İtalya'ya çıkarma yapan Fenerbahçe, yoğun bir mesai harcıyor. Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, dünyaca ünlü sol kanatın transferi konusunda Milan'la resmi görüşmelerine başladı. La Gazzetta Dello Sport'un haberinde; sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki Portekizli yıldızın bonservisine 35+5 milyon euro önerdiği vurgulandı. Ancak Milan'ın Leao için 60 milyon euro istediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonunun olacağı bir teklif sunduğu dile getirildi.

ZORUNLU SATIN ALMA FORMÜLÜ

Milan'ın 1 yıllık kiralamaya sıcak bakmadığı ancak zorunlu satın alma opsiyonunu değerlendirebileceği ifade edildi. İki kulüp yetkililerinin şu anda bonservis pazarlığı üzerinde durduğu kaydedildi. İtalyan kulübüyle Haziran 2028'de kontratı bitecek Rafael Leao'nun ayrılmak istediği ve transfer görüşmelerini takip ettiği belirtildi. Fenerbahçe ile Milan'ın bonservis konusunda detaylı bir şekilde görüştüğü aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin İtalyan ekibinin istediği 60 milyon euroyu bonuslarla birlikte aşağıya çekmeye çalıştığı da bildirildi.

OYUNCU TARAFI OLUMLU

Milan'dan ayrılmaya sıcak bakan Rafael Leao, transfer görüşmelerini yakından izliyor. Temsilcisiyle sık sık iletişim kuran Portekizli sol kanat, kariyerinin bir an önce şekillenmesini istiyor. Fenerbahçe'nin teklifine de olumlu yaklaşan 27 yaşındaki yıldız, sürecin hızlanmasını amaçlıyor.

MILAN İLE KAMPTA

Rafael Leao, transfer görüşmelerinden çıkacak sonucu beklerken, Milan'la yeni sezon çalışmalarına da devam ediyor. Portekiz Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, turnuvanın ardından bir süre izin yaptıktan sonra Milan'ın sezon başı hazırlıklarına katıldı.

DÜNYA KUPASI'NDA 1 GOL, 1 ASİST

Portekiz ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan ve son 16 turuna çıkan Rafael Leao, turnuvayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. Portekizli yıldız, kupada 157 dakika süre aldı. Deneyimli yıldız, 2022 Dünya Kupası'nda da forma giymişti.

EN CİDDİ ADAY: F.BAHÇE

İtalyan basını; Rafael Leao transferinde en ciddi kulübün Fenerbahçe olduğunu duyurdu. Sarı- lacivertlilerin görüşmeleri resmi boyutlara taşıdığı ve bizzat Milano'da görüşmelerin yapıldığı anımsatıldı. Portekizli yıldıza bu yaz transfer döneminde bu denli bir teklif gelmediği de kaydedildi.