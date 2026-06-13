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Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...
Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerin, altyapısından yetişen eski futbolcusu için kulübü ile temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 10:06
Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Adı transferde birçok yıldız isimle anılan sarı-lacivertliler, bir yandan da yerli rotasyonunu geliştirmek adına çalışmalar yürütüyor.
Kanarya kadro derinliğini artırmak için harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, ligin değerli sağ beklerinden Arda Okan Kurtulan için Göztepe ile temas kurdu.
Fenerbahçe alt yapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncu, kulüpten ayrıldıktan sonra Adana Demirspor, Karacabey, Diyarbekir ve Göztepe formaları giymişti.
İzmir temsilcisinde performansını yükselten Arda Okan birçok büyük takımın radarına girdi.
Bu sezon Göztepe formasıyla Trendyol Süper Lig'de 31 maça çıkan Arda Okan, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
23 yaşındaki futbolcu sağ bek, sağ kanat bek ve sol kanat mevkilerinde görev yapabiliyor.
Alt yaş kategorilerinde Arnavutluk forması giyen Arda Okan, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Posta'nın İzmir ekibinin 10 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe, Göztepe'ye iyi bir teklif sunarak alt yapısından yetişen oyuncusunu yuvaya döndürmeye çalışacak.