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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertlilerin, altyapısından yetişen eski futbolcusu için kulübü ile temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 10:06
Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

Adı transferde birçok yıldız isimle anılan sarı-lacivertliler, bir yandan da yerli rotasyonunu geliştirmek adına çalışmalar yürütüyor.

Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

Kanarya kadro derinliğini artırmak için harekete geçti.

Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

Sarı-lacivertliler, ligin değerli sağ beklerinden Arda Okan Kurtulan için Göztepe ile temas kurdu.

Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

Fenerbahçe alt yapısından yetişen 23 yaşındaki oyuncu, kulüpten ayrıldıktan sonra Adana Demirspor, Karacabey, Diyarbekir ve Göztepe formaları giymişti.

Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

İzmir temsilcisinde performansını yükselten Arda Okan birçok büyük takımın radarına girdi.

Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

Bu sezon Göztepe formasıyla Trendyol Süper Lig'de 31 maça çıkan Arda Okan, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

23 yaşındaki futbolcu sağ bek, sağ kanat bek ve sol kanat mevkilerinde görev yapabiliyor.

Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

Alt yaş kategorilerinde Arnavutluk forması giyen Arda Okan, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Posta'nın İzmir ekibinin 10 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

Fenerbahçe, Göztepe'ye iyi bir teklif sunarak alt yapısından yetişen oyuncusunu yuvaya döndürmeye çalışacak.

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