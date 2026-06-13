Fenerbahçe eski futbolcusu için transferde devrede! Kulübünün bonservis talebi...

23 yaşındaki futbolcu sağ bek, sağ kanat bek ve sol kanat mevkilerinde görev yapabiliyor.

Alt yaş kategorilerinde Arnavutluk forması giyen Arda Okan, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Posta'nın İzmir ekibinin 10 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.