CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeni gözdesi: Randal Kolo Muani!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeni gözdesi: Randal Kolo Muani!

Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Tottenham'da forma giyen Randal Kolo Muani transferi için devreye girdi. Fransız futbolcunun sözleşme sürecindeki belirsizlik ise sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeni gözdesi: Randal Kolo Muani!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, santrfor transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeni gözdesi: Randal Kolo Muani!

Daha önce Alexander Sörloth, Romelu Lukaku ve Vangelis Pavlidis gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde listeye bu kez flaş bir yıldız eklendi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeni gözdesi: Randal Kolo Muani!

Takvim'de yer alan bilgilere göre Aziz Yıldırım ve ekibi, Tottenham forması giyen Fransız golcü Randal Kolo Muani için harekete geçti. Yönetimin, deneyimli forveti hücum hattı için öncelikli hedeflerden biri olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeni gözdesi: Randal Kolo Muani!

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 40 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Fizik gücü, atletizmi ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çeken Fransız yıldızın, Süper Lig'de fark yaratabilecek profiller arasında gösterildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeni gözdesi: Randal Kolo Muani!

Yaklaşık 22 milyon euro piyasa değerine sahip olan Kolo Muani'nin sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erecek olması, transfer ihtimalini güçlendiren en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeni gözdesi: Randal Kolo Muani!

Aziz Yıldırım cephesinin, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

F.Bahçe'den golcü harekatı!
Aslan'a Ada'dan genç kanat!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
CANLI | Mutlak butlan sonrası Kılıçdaroğlu'ndan cevapsız çağrı! Özgür Özel: Ne konuşacağız | CHP'liler alandan ayrıldı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de son karar Jesus!
Antalya'da kupa aşkına!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! 01:27
Kupa finali öncesi ortak basın toplantısı Kupa finali öncesi ortak basın toplantısı 01:27
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! 01:27
F.Bahçe için Greenwood iddiası! F.Bahçe için Greenwood iddiası! 01:27
F.Bahçe için Sarri iddiası! F.Bahçe için Sarri iddiası! 01:27
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! O isim takasla gelecek G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! O isim takasla gelecek 01:27
Daha Eski
Trabzonspor Antalya kafilesini açıkladı! Trabzonspor Antalya kafilesini açıkladı! 01:27
TFF yabancı kuralını resmen açıkladı! TFF yabancı kuralını resmen açıkladı! 01:27
F.Bahçe'ye 1.92'lik golcü! Bu hamle çok konuşulur F.Bahçe'ye 1.92'lik golcü! Bu hamle çok konuşulur 01:27
Kocaman kolları sıvadı! 3 ismi F.Bahçe'ye getiriyor Kocaman kolları sıvadı! 3 ismi F.Bahçe'ye getiriyor 01:27
Torreira'dan flaş itiraf! Hayalindeki takımı açıkladı Torreira'dan flaş itiraf! Hayalindeki takımı açıkladı 01:27
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer savaşı! Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer savaşı! 01:27