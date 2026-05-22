Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeni gözdesi: Randal Kolo Muani!
Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmayı amaçlayan Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Tottenham'da forma giyen Randal Kolo Muani transferi için devreye girdi. Fransız futbolcunun sözleşme sürecindeki belirsizlik ise sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 06:50
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 40 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Fizik gücü, atletizmi ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çeken Fransız yıldızın, Süper Lig'de fark yaratabilecek profiller arasında gösterildiği belirtildi.
Yaklaşık 22 milyon euro piyasa değerine sahip olan Kolo Muani'nin sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erecek olması, transfer ihtimalini güçlendiren en önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
Aziz Yıldırım cephesinin, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
