Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! İşte teklif edilen rakam

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! İşte teklif edilen rakam

Bir yandan seçime hazırlanan bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde golcü takviyesi yapacak olan sarı lacivertliler, Sambacı forveti gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 12:57
Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi.

Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kongre için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan sezonu 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk hasretine son veremeyen sarı-lacivertli ekipte her iki aday da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yaz transfer döneminde mutlak bir golcü alması beklenen Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi.

Brezilya basını, sarı-lacivertli ekibin Corinthians forması giyen Yuri Alberto için yaptığı teklifi duyurdu.

Globo'nun haberine göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki golcüyü satın almak için 19 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Haberde Corinthians'ın bu teklifi reddettiği aktarılırken, oyuncunun bonservisinin %50'sine sahip olan Brezilya ekibinin en az 20 milyon Euro beklentisi olduğu belirtildi.

Ayrıca, golcü futbolcunun 5 sezondur formasını giydiği Corinthians'tan ayrılmaya karar verdiği ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtilirken, kulüp başkanı Osmar Stabile'nin de uygun bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde satışa sıcak baktığı belirtildi.

İtalyan devleri Roma ve Lazio'nun da oyuncuyu transfer etmek teklifte bulundukları belirtildi.

Transfermarkt verilerine göre 25 milyon Euro değeri bulunan Alberto'nun sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

