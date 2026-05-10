Şampiyonluğu kaybettik umarım Ş.Ligi’ne gideriz

Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, son 2 haftada çıktığı 2 maçta 6 gol attı, 6 puan aldı. Konyaspor galibiyetinin ardından konuşan Zeki Murat Göle, "Çok üzgünüz. Şampiyonluğu kaybettik. İkinciliği garantiledik, Şampiyonlar Ligi ön elemeyi garantiledi. Umarım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılırız" dedi.

ÇAĞLAR'IN DURUMU CİDDİ

Takıma teşekkür eden Göle, "Futbolcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Bir değişiklik oldu ve oyun değişti, buna çok iyi adapte oldular. Duran top organizasyonlarımızdan gol çıkarmak da olumluydu. Çağlar'ın sakatlığı ciddi gözüküyor. Devre arasında çıkarmak durumunda kaldı. Sonuçlar belli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Zeki Murat Göle, Domenico Tedesco'nun gitmesinin ardından 2 lig maçında 2 galibiyet alırken, rakip filelere 6 gol gönderdi.